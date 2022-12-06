Büyükler Dünya Halter Şampiyonası Kolombiya'da başladı

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası, Türkiye'den milli sporcuların da katılımıyla Kolombiya'da başladı.

Başkent Bogota'da organize edilen şampiyonanın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan ay yıldızlı genç halterci Cansu Bektaş, koparma ve silkmede madalya kazanacak derece alamadı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonayı önemli kılan detayın, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi için kota avantajı getirmesi olduğunu söyledi.

Ünlü, "Burada sporcular yarışacak ve herkes kendisi için kota puanı toplayacak, tabii en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Kota müsabakalarının ilk etabı burada yapılan dünya şampiyonasıdır. Sadece kota için değil madalya beklentimiz de var." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya 2 kadın ve 6 erkek sporcuyla katıldıklarını belirten Ünlü, "Bugün yarışacak sporcumuzdan madalya beklentimiz var. Erkek sporcularımızın 6'sı da kota müsabakaları için mücadele edecek. Çocuklarımızın sağlıklı şekilde en iyi derecelerini yapıp antrenmanda döktükleri terin karşılığını burada almalarını diliyorum." dedi.

Ünlü, açılış törenine katılarak milli sporculara destek ziyaretinde bulunan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'a teşekkür etti.

Şampiyona, 16 Aralık'ta sona erecek.