Büyükşehir, Bursasporla 5,5 milyon TL’lik sponsorluk imzaladı

13 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor Kulübü arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan tarafından imzalandı. Başkan Aktaş, Bursaspor’a sahip çıkılması gerektiğini ve kentin desteğiyle Bursaspor’un daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve Bursaspor Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, “Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Bursaspor’un geleceğine katkı sağlamak ve gücüne güç katmak adına bir araya geldik. Bursaspor, şehrimizle özdeşleşmiş, kentimizin sesi soluğu olmuş bir takımdır. Anadolu’nun her takımı şehri için değerlidir ama Bursaspor’un ayrı bir değeri ve önemi var. Bursaspor, bu duruşuyla sadece Bursalıların değil, birçok futbolseverlerin de takdirini kazanmış bir takımdır” dedi.

“Bursaspor’un başarısı Bursa’nın başarısıdır”

Bursaspor’un geçmişten bugüne Türk futboluna katkılarına dikkati çeken Başkan Aktaş, Bursa kökenli pek çok sporcunun önemli futbol takımlarda oynamasının gurur verici olduğuna işaret etti. Atılacak doğru adımlarla Bursaspor’un geleceğinin daha iyiye gideceğini ve yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek kapasitedeki sporcuların ise Bursa’nın kazanımı olacağını belirten Başkan Aktaş, 22 ay önce göreve geldiği günden bu yana Bursaspor’a destek verdiğini hatırlatarak, Bursaspor’un yaşadığı talihsizliklerin de geçici olacağını söyledi.

Bursa’nın yeniden şampiyonluğu yaşayacak güçte olduğuna inanan Başkan Aktaş, “Zaman zaman güçlüklerle karşılaşıyoruz. Ancak güçlükler ve zorluklar başarıyı daha da kıymetlendirir. Bunu asla unutmamak lazım. Bursaspor’un başarısı, şehrin başarısıdır. Dolayısıyla şehrin tüm dinamiklerinin vereceği destek, önemli ve değerlidir. Kanuni çizgide, gücümüz nispetinde, Bursaspor’a sahip çıkmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bursaspor’umuzun daha iyi yerlere gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni bir ihale yapıldı

Bursaspor’un halen kiracısı olduğu Bursaspor Stadyumu (Bursa Büyükşehir Stadyumu) hakkında konuşan Başkan Aktaş, “Stadyum, özellikle seçim sürecinde çok konuşuldu ve siyaset malzemesi yapıldı. 2015 yılından itibaren resmi olarak maçların oynandığı stadyum, Türkiye’deki diğer stadyumlara göre büyük, kullanılan malzeme fazla. Dolayısıyla bunun çok ciddi bir maliyeti var. Kamulaştırmaların tam olarak yapılmaması nedeniyle de bu konuda kısa bir sürede maliyetler karşımıza çıktı. Bugüne kadar elimizi kolumuzu bağlayan bir unsur vardı. Mevcut müteahhitle defalarca bir araya gelip, iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışmamıza rağmen ve kanuni çerçevede, hiçbir alacağı olmamasına rağmen, maalesef istediklerimizi yapamadık ve birkaç ay önce sözleşmeyi feshettik. Geçen hafta da yeni ihale gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Timsahın kafası 2020’de tamamlanıyor

Stadyumdaki timsah kafasıyla ilgili sorularla sık sık karşılaştığını anlatan Başkan Aktaş, “Stadyumun, Bursaspor’un ve şehrin lehine bir kazanım olmasını istiyoruz. Stadyumun ismi ve tesislerin kullanımıyla ilgili sözleşmeye bağlı kalmak kaydıyla Bursaspor, sorumlu. Hiçbir şekilde bizim bir tasarrufumuz söz konusu değil. Bursaspor tamamen serbest. İsmiyle ilgili kompleksimiz yok, istenilen isim, Bursaspor’a kazanç sağlamak kaydıyla değerlendirilebilir” dedi. Stadın kafa bölümünün 2020 yılı başında tamamlanacağını söyleyen Aktaş, stadın içindeki mekanik tesisat düzenleme ve bakımlarla, kafa bölümü çevre düzenlemesi ve kulüp idari binalarının taşınmasının da yeni ihale kapsamında gerçekleştirileceğini kaydetti.

“Yaşayan bir mekan olacak”

Stadyumun sadece maç zamanı değil, her zaman yaşayan bir mekan haline gelmesi gerektiğini belirten Aktaş, sponsorluk anlaşmasının detaylarını da paylaştı. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olmamasına rağmen, Bursaspor’a destek olabilmek amacıyla stadyumda yapılan çalışmalara değinerek, “Stadın, maç öncesi ve sonrasında tüm temizlik işlemlerini yapıyoruz, 5 gün boyunca 40 personelle çalışılıyor. BURFAŞ tarafından stattaki büfelerin işletmesi ile 1963 tribününde ve localarda ikram hizmeti ile polislerimizin kumanyaları veriliyor. Bursaspor’a desteğimizi sponsorluk anlaşmasıyla daha da güçlendirmiş olacağız. Forma sponsorluğu ile ilgili 3,5 milyon TL’lik bir anlaşma gerçekleştirdik. Bunun 2,5 milyon TL’si sponsorlarla, 1 milyon TL’si de şehrimizin deniz ve kara ulaşımını sağlayan BURULAŞ’ın alt kuruluşu olan BUDO tarafından sağlanacak” diye konuştu.

Bursaspor’a 5,5 milyon TL’lik destek

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sağlanan yaklaşık 5,5 milyon TL değerindeki destekle, Bursaspor’un daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını vurguladı. Aktaş, stadın temizliği için 600 bin TL, ikram ve ağırlama için 1 milyon 200 bin TL, BUDO göğüs reklamı KDV dahil 1 milyon 200 bin TL ve 2,5 milyon TL’nin de sponsorlar vasıtasıyla sağlanan mali destek olmak üzere toplam takribi 5,5 milyon TL’lik destekte bulunulduğunu belirtti.

“Bursaspor’a sahip çıkalım”

Bursaspor ile ilgili farkındalık sağlanması için sms kampanyasına destek ve özel çocuklara forma hediye edilmesi çalışmalarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursaspor’u sevmek, klavye başında olmaz. Bursaspor, önemli bir değer. Bursaspor’u sevmek sahip çıkmakla olur. Bursaspor’a sahip çıkalım” diyerek, tüm şehir ve kent dinamiklerince takımın desteklenmesiyle Süper Lig’e çıkabileceğini vurguladı.

Bursa’nın markası Bursaspor’a destek çağrısı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da Başkan Aktaş’a kulübe desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bursaspor’u çok seven bir başkanımız var ve bize bir telefon uzaklığında. Bu destek, çoğalarak devam etsin. Siyasilerimizin, kentin önde gelenlerinin destekleri önemli. Canla başla çalışıyoruz. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. 2009-2010 yılında Bursa’nın yaşadığı mutlulukları düşünerek, çok büyük gayretle ve heyecanla çalışıyoruz. Gelecek sezon sonunda üst ligi göğüsleyerek, Bursa’ya hak ettiğini kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm Bursa’yı, şehrimizin markası olan Bursaspor’a destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Protokole imzaların atılmasının ardından BUDO reklamlı forma ile fotoğraf çekimi yapıldı. BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar’ın imzaladığı protokol ile BUDO reklamı Bursaspor formalarında yerini aldı. Çapar, yeni bir firmanın sponsor olması halinde, sezon ortasında da olsa BUDO olarak geri çekilebileceklerini ve böylece Bursaspor’a daha fazla destek olunabileceğini belirtti.