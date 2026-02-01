C. Alcaraz N. Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avustralya Açık finali için nefesler tutuldu. Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic şampiyonluk için korta çıkıyor. Milyonlarca kişi bu maça odaklanış durumda... Türkiye'den de tenisseverler bu maça ortak olmak istiyor. Bugünün en çok yöneltilen sorularından biri de "C. Alcaraz N. Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

C. Alcaraz N. Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avustralya Açık'ın tek erkekler finali saat 11.30'da başlayacak. Bu heyecanlı müsabaka Eurosport kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Alcaraz ile Djokovic 10. kez karşı karşıya

Rod Laver Arena’daki finalde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic, kariyerlerinde 10. kez rakip olacak. Daha önce ATP turnuvalarında oynanan 9 maçın 5’ini Djokovic kazanırken, iki yıldızın grand slam organizasyonlarındaki 5 buluşmasında üstünlük Alcaraz’da.

İki raket, 2023 ve 2024 yıllarında Wimbledon finallerinde de karşılaşmıştı. Her iki finalde de korttan şampiyon olarak ayrılan taraf İspanyol raket Alcaraz olmuştu.

Alcaraz, 87 yıllık rekorun eşiğinde

Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline ulaşan Alcaraz, şampiyon olması halinde kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçecek.

Djokovic'in "25" inadı

Tek erkeklerde 24 grand slam şampiyonluğuyla zirvede yer alan Sırp raket Novak Djokovic, yarın Alcaraz'a üstünlük kurması halinde tüm zamanların en çok şampiyon olan sporcusu olarak tarihe geçecek.