Çağla Büyükakçay İtalya'da şampiyon
Milli tenisçi, İtalya'da katıldığı turnuvanın finalinde ev sahibi ülkeden Martina Di Giuseppe'yi 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İtalya'da katıldığı turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu.
Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'nın Gorizia kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Grado Turnuvası'nın finalinde İtalyan Martina Di Guiseppe ile karşılaştı.
Toprak zemindeki organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi Çağla Büyükakçay, rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA