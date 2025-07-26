Can Öncü, Macaristan'da ikinci oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, Balaton Park Pisti'nde mücadele etti.
Can Öncü'nün damalı bayrağı ikinci sırada geçtiği yarışta Stefano Manzi birinci, Bo Bendsneyder ise üçüncü oldu.
Can, ikinci yarışta yarın aynı pistte TSİ 16.15'te podyum mücadelesi verecek.