Çanakkale’de koşulacak Saucony Troya yarı maratonuna 2.500 sporcu katılacak
Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde, SPX ve Saucony iş birliğiyle, Çanakkale’nin tarihi dokusu ve eşsiz doğasında sporseverleri bir araya getirecek olan ilk Saucony Troya Yarı Maratonu, 20 Nisan’da düzenlenecek.
Hayati ARIGAN
SPX’in ana sponsorları arasında yer aldığı ve isim sponsorluğunu Saucony’nin üstlendiği maratona, hem profesyonel hem de amatör sporcular katılım gösterecek. Maratonda, 21K, 10K, 6K ve 500 metre çocuk parkurları yer alacak. Çanakkale’nin simgelerinden biri olan Truva Atı önünden başlayacak yarı maraton, aynı noktada son bulacak.
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Yarı maratonuna 2 bin 500’ü aşkın sporcu kayıt yaptırdı. Sporcularımızı motive etmek adına toplamda 700 bin TL’ye varan ödüllerimiz bulunuyor” dedi. SPX CEO’su Barış Andırınlı ise, “Saucony Troya Yarı Maratonu, bir spor etkinliği olmanın ötesinde, doğaya, tarihe ve sağlıklı yaşama katkı sağlayan özel bir organizasyon. Bu maraton, tarihî dokusuyla geçmişi hissettiren, eşsiz parkuruyla sporculara ilham veren bir deneyim sunacak. Ayrıca, Sweaty Betty Yoga Workshop ile katılımcılar ve Çanakkale halkı yarış öncesi zihinsel ve bedensel rahatlama fırsatı bulacak. Bu yıl ilki düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonu’nun, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelerek büyümesini temenni ediyorum” diye konuştu.