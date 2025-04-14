Çanakkale’de koşulacak Saucony Troya yarı maratonuna 2.500 sporcu katılacak

Hayati ARIGAN

SPX’in ana sponsorları arasında yer aldığı ve isim sponsorluğunu Saucony’nin üstlendiği marato­na, hem profesyonel hem de ama­tör sporcular katılım gösterecek. Maratonda, 21K, 10K, 6K ve 500 metre çocuk parkurları yer ala­cak. Çanakkale’nin simgelerin­den biri olan Truva Atı önünden başlayacak yarı maraton, aynı noktada son bulacak.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Yarı mara­tonuna 2 bin 500’ü aşkın spor­cu kayıt yaptırdı. Sporcularımı­zı motive etmek adına toplamda 700 bin TL’ye varan ödüllerimiz bulunuyor” dedi. SPX CEO’su Barış Andırınlı ise, “Saucony Troya Yarı Maratonu, bir spor etkinliği olmanın ötesinde, do­ğaya, tarihe ve sağlıklı yaşama katkı sağlayan özel bir organi­zasyon. Bu maraton, tarihî doku­suyla geçmişi hissettiren, eşsiz parkuruyla sporculara ilham ve­ren bir deneyim sunacak. Ayrıca, Sweaty Betty Yoga Workshop ile katılımcılar ve Çanakkale halkı yarış öncesi zihinsel ve bedensel rahatlama fırsatı bulacak. Bu yıl ilki düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonu’nun, önümüzde­ki yıllarda geleneksel hale gele­rek büyümesini temenni ediyo­rum” diye konuştu.