Caner Erkin PFDK'ya sevk edildi
Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe de derbi maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Erkin, Maç esnasında gördüğü sarı kart sonrası maçın hakemine hakaret ederken kameralara yakalanmıştı.
Ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe de derbi maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.