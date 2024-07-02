CANLI ANLATIM: Türkiye Avusturya maçının ilk yarısı oynanıyor Türkiye: 1-Avusturya: 0
Son dakika gelişmesi... Türkiye A Milli Futbol Takımı çeyrek final için Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşıyor.. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Maçın ilk yarısı oynanıyor. Türkiye ilk dakikada golü buldu.
EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalıyor
Bu turu geçen ekip, Hollanda ile Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak. Maç başladı...Maçın ilk yarısı oynanıyor...
İşte maçtan önemli anlar:
Türkiye: 1- Avustuya: 0
11'inci dakikada Baumgartner'e müdahalesi sonrası Orkun Kökçü sarı kartla cezalandırıldı. Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nın turu geçmesi halinde Hollanda ile oynanacak olan maçta cezalı duruma düştü.
5'inci dakikada Avusturya'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı. Baumgartner kale çizgisinde vuruşunu yapamadı. Top auta gitti. Baumgartner pozisyonda yerde kaldı.
1'inci dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye gitti. Avusturya savunması topa çizgide dokundu. Merih Demiral topu önünde buldu ve vuruşunda topu ağlara gönderdi. Avusturya karşısında öne geçtik: 1-0.
Leipzig Stadyumu'ndaki maç başladı..
Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda D Grubu'nu üçüncü tamamlayan Hollanda ile E Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Romanya karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan maçta Romanya'yı 3 golle mağlup eden Hollanda, adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic
Maçı Portekizli hakem yönetiyor
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalıyor. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin...