Canlı Yayın - Aziz Yıldırım: Başkan adayı olmayacağım

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde, "Bir daha aday olmayacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım" dedi.

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra ilk kez kameraların karşısında...

Fenerbahçe'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan önce basın toplantısı düzenliyor.

Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertlilerin dünü, bugünü ve yarını üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Başkan adayı olmayacağım. Fenerbahçe’nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım.

Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe’yi savunurum. “3 senedir enkaz edebiyatı var. ‘Biz çok kötü bir mali tablo aldık' diyorlar. Hayır öyle bir tablo bırakmadık.

3 senede 1 tane ağaç diktiler mi?