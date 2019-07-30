CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti, Fenerbahçe'den açıklama
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.
Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Kaynak: AA