CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti, Fenerbahçe'den açıklama

30 Temmuz 2019

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Kaynak: AA