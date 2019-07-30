CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti, iki kulüpten açıklama

30 Temmuz 2019

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Fenerbahçe: 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Trabzonspor: Artık İsviçre yerel mahkemeleri belki ama onu değerlendirmemiz lazım

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesiniyle ilgili olarak, söz konusu kararı anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CAS'ın kararına tepkisini dile getirerek, "Gerçekten kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor'u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS'ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum. Adaletsiz bir kurum olduklarını bir kez daha ortaya koydular." diye konuştu.

Karara çok şaşırdığını aktaran Bülbüloğlu, "Çünkü bir karar merci değildi. Bizim CAS'a gitme sebebimiz; FIFA'nın disiplin komitesi bizim kararımızı alsın incelesin, gerekli şeyi o baksın diyeydi. Bunu bile yapmayan bir kurum orası." ifadelerini kullandı.

Önder Bülbüloğlu, bundan sonraki süreçle ilgili olarak, "FIFA, UEFA nezdinde önümüzü kapattı tamamen. Artık İsviçre yerel mahkemeleri belki ama onu değerlendirmemiz lazım avukatlarla ve başkanla." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA