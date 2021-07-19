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Çaykur Rizespor Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı vurgulanan açıklamada, "Bryan Dabo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dabo, geçtiğimiz yıl İtalya Seri A ekiplerinden Benevento'da görev almıştı.

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