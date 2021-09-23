Çaykur Rizespor kadın futbol takımının transferlerinde usulsüzlük iddiası

Bu sezon kadın futbol takımı hamlesi yapan kulüplerden biri olan Çaykur Rizespor'un transferlerinin ardından Doğuş Gold Asya Spor Kulübü ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü'ndan transferlerde usulsüzlük yapıldığına dair açıklama geldi.

Doğuş Gold Asya Spor Kulübü ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, Çaykur Rizespor kadın futbol takımının kulüplerine bağlı sporcuları spor etiği ve ahlakıyla bağdaşmayan bir şekilde transfer ettiği ve takım tanıtımında kullandığını ifade edilirken, yasal yollara başvuracaklarını belirttiler.

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, yine bu sezon kadın futbolunda çalışmalar yapan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a ise süreç boyunca spor etiğine uygun davranmalarından ötürü teşekkür etti.