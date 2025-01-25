Çaykur Rizespor' transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan hareketler!

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, hem yaptığı açıklamalar hem de sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme oturdu. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Akaydin, rotasyonda yer almadığı için sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulabilmek adına Rizespor'a transfer oldu.

"Sezon başında da gelmek isterdim"

Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Samet Akaydin, transfer sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Tepki çeken sosyal medya hamlesi

Samet Akaydin, Rizespor’a transferinin açıklanmasından yalnızca dakikalar sonra sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıktı. Milli oyuncunun bu hareketi, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla bu durumu eleştirdi.

Samet Akaydin'in Fenerbahçe performansı

Samet Akaydin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta toplam 509 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Ancak ilk 11’de düzenli olarak forma giyememesi nedeniyle ayrılma talebinde bulundu. Sarı-lacivertli yönetimin olumlu yaklaştığı bu talep sonrası Akaydin, kariyerine Rizespor’da devam etme kararı aldı.

Samet Akaydin’in yeni takımıyla göstereceği performans şimdiden merak konusu olmuş durumda.