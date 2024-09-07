Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, milli basketbolcu Cedi Osman'ı transfer etti. Cedi Osman daha önce NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giydi.
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Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi, sosyal medyadan yaptığı transfer duyurusunda, taraftarlarına yönelik olarak "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu, NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giydi.