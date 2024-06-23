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Çekya karşısında üst turu arayacaklar! Türkiye EURO 2024 F Grubu'ndan nasıl çıkar? İşte senaryolar!

EURO 2024 F Grubu İlk maçını Gürcistan'a karşı 3-1 galibiyetle, ikinci maçını ise Portekiz karşısında 3-0 mağlup tamamlayan A Milli Futbol Takımı, son 16 turu için Çekya ile oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı. Peki Türkiye hangi olası senaryolarda tur atlar? Türkiye'nin Son 16 senaryoları neler? İşte ayrıntılar...

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F Grubu'ndaki EURO 2024 macerasına tarihinde ilk kez galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımımız Gürcistan'ı 3-1 yenmişti. Moralli başlangıç dün oynanan Portekiz-Türkiye maçı ile son buldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en değerli 3. takımı olan Portekiz'e karşı 3-0 mağlup olan A Milliler son 16 turu için grup maçlarının 3. ve son haftasında Çekya karşısında "şeytanın bacağı"nı kırmaya çalışacak. Peki hangi olası senaryolarda Türkiye tur atlar? A Milli Futbol Takımı'nın Son 16 turuna adını yazdırmak için ne yapması gerekiyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye, EURO 2024 F Grubu'ndan nasıl çıkar?

Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak olan A Milli Futbol Takımımız karşılaşmada beraberlik yaşaması durumunda puanını 4'e yükseltecek ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi durumunda ikinci olarak bir üst tura gitmeye hak kazanacak.

Türkiye-Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Çekya karşılaşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. A Milli Takımı'nın mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2 takım son hafta öncesi adını "Son 16"ya yazdırdı

A Grubu'ndan Almanya ve B Grubu'ndan İspanya, 2 maçta 6 puan toplayarak son 16 ihtimalleri son maça bırakmadan turnuvanın bir sonraki turuna gitmeye hak kazandı. 

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