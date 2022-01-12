Cem Bölükbaşı, Formula 2’de yarışan ilk Türk pilot olacak

Tamer IŞITIR

2017’den itibaren gamer (oyuncu) olarak e-spor dünyasında yakaladığı başarıların ardından 2019’da profesyonel yarışlara katılarak dünyada bir ilke imza atan 23 yaşındaki milli sporcu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 1’in destek serisi Formula 2’de mücadele edecek.

Çek takımı Charouz Racing System’le yarışacak milli sporcuyu 2022 FIA Formula 2 Şampiyonası’nda, ana sponsor kripto para borsası ICRYPEX’in yanısıra Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Rixos, Gentaş Kimya, TEM Agency ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) destekleyecek.

F-1’e yükselerek tarih yazmak istiyor

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, e-spor dünyasından Formula 1'e geçen dünyadaki ilk yarış pilotu olmak istediğini söyledi. Sezona başlamak için sabırsızlandığını dile getiren Bölükbaşı, “En son çıktığım Euroformula Open Şampiyonası’nda 15 yarışta 8 kez podyuma çıktım ve 2 yarışı da birinci bitirdim. Simulasyonda yaptığım antrenmanların yarış kariyerimde çok büyük katkısı oldu. Sadece birkaç hafta önce ilk defa resmi test sürüşlerine çıktığım Formula 2 aracıyla, tam sezon FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacağım” dedi.

“Topumuzla tüfeğimizle destekleyeceğiz”

Törende konuşan ana sponsor ICRYPEX’in CEO’su Gökalp İçer, milli sporcuya desteklerini “fayda-maliyet analizi” ekseninde ölçmediklerini belirterek, “Cem’in hikayesini topumuzla tüfeğimizle destekleme kararı aldık. Motor sporları bizim için bir aşk. Bu sürecin ve hikayenin içinde olmak çok güzel. Motor sporları genelde zengin ailelerin parayla yaptığı bir spor gibiydi ama Cem’in tam aksi bir hikayesi var. Kendi ailesinin onu destekleyen vizyonu da çok belirleyici oldu. Biz Cem’e çok inanıyoruz, başka Türk şirketlerinin de çeşitli destekler sağlaması gerektiğini düşünüyorum. F1’de görüştüğümüz başka takımlar da var, önümüzdeki günlerde yeni sponsorluklar açıklayabiliriz” diye konuştu.

Petrol Ofisi’ne çağrı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise “F1’e defalarca başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık ama yarışan Türk bir sporcumuz olmadığı için açıkçası çok buruk ayrılıyorduk, ülkemizi temsil eden birinin olmaması tatminimizi yarıda bırakıyordu. Cem’in bayrağımızı F2 seviyesinde temsili bizim için çok kıymetli. Federasyon olarak kendisine maksimum destek sağlayacağız. Cem’in uluslararası arenadaki bu mücadelesi genç kardeşlerine de örnek olacak” ifadelerini kullandı. Petrol Ofisi’nin önceki yıllarda motor sporlarına destek olduğunu hatırlatan Üçlertoprağı, “Onları da bu heyecanı paylaşmak üzere burada görmeyi çok isterdim. Belli olmaz, belki buradan açık çağrı olur; onlar da bu inanca dahil olur” diye ekledi.

“Zeki, çevik, ahlaklı, hızlı ve yakışıklı”

Milli pilotun gerçek hayatla dijital hayattaki ayak izlerini birleştirdiğini ifade eden TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar da “Cem, sanal dünyadan F1’e yükselen tarihin ilk pilotu olabilir. F1 pilotlarının yarısından fazlası F2’den geldi. Atatürk’ün ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcu tarifine ben ‘hızlı ve yakışıklı’yı da ekleyerek kendisiyle gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Story sata sata bugünlere geldik”

Bölükbaşı’nın yarış heyecanlarına eşlik eden ve kariyer yönetimini üstlenen TEM Agency kurucusu Temüçin Ünalp ise “Millet olarak motor sporlarında tarih yazmak istiyorsak bu hikayeyi tamamlamalıyız. Cem’le gece gündüz story sata sata bu seviyeye geldik. Artık sponsor ve destekçilerimiz sayesinde sadece yarışlara odaklanabileceğimiz için çok sevinçliyiz” diye konuştu.

F-1 ile eş zamanlı yarış

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayacak F2 2022 Şampiyonası, 14 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza ve Sochi pistlerinde gerçekleşen yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyonanın finali 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak. Yarışlar S Sport’ta yayınlanacak.

Cem Bölükbaşı kimdir?

9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. I-Racing‘de 80 bin kişi içinden ilk 35'e girmeyi başaran Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. 2017'de Formula 1'in düzenlediği

E-spor organizasyonuna katılmayı başaran Bölükbaşı, final yarışlarından birisini kazandıı. Şampiyonada gösterdiği başarının ardından milli sporcu önce Fernando Alonso'nun E-spor takımına, daha sonra Toro Rosso ve Red Bull'un E-Spor takımlarına katıldı. 2017’de Abu Dabi’de dünya beşinciliğini, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikinciliğini elde etti. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. Bölükbaşı 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıktı, klasmanındaki sıralamada 3, yarışta da 5’inci oldu. 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın hepsine çıkan Bölükbaşı toplamda 61 puan kazandı ve şampiyonayı 9’uncu sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı.