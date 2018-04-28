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Cenk Tosun attı Everton kazandı

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk golü attığı maçta Everton, deplasmanda Huddersfield Town'ı 2-0 mağlup etti.

Cenk Tosun attı Everton kazandı
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-0 yendi.

Everton, karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Idrissa Gueye'nin 77. dakikadaki golüyle farkı artıran Everton, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Everton formasıyla 5. golünü kaydeden 26 yaşındaki Cenk Tosun, 72. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Everton puanını 48'e çıkarırken, Huddersfield Town 35 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Son dakika everton cenk tosun

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