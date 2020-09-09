Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması

09 Eylül 2020

Emre Belözoğlu'nun Everton sportif direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transferini görüştüğü iddia edilmişti.

Everton forması giyen 29 yaşındaki golcü A Spor canlı yayınında bu iddialara cevap verdi.

Önceliğinin Avrupa'da devam etmek olduğunu ifade eden Tosun, "Transferimle ilgili sakatlık sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. Zaten iyileşmeden hiçbir yere gidemem. Bir kulüp beni alsa bile devre arasına kadar oynatamaz. Niye alsınlar? Eğer hoca beni istemezse o zaman başka bir takıma giderim. Önceliğim Avrupa." dedi.

Ancelotti gitmemi çok istemiyor

Kariyeri hakkında da konuşan Cenk Tosun, "Ancelotti geldikten sonra onunla 2-3 hafta çalıştım. Birbirimizi çok tanıyamadık. Ancelotti gitmemi çok istemiyordu. Takımda kalmamı istedi ama önümü kesmeyeceğini söyledi. Tesislerde her gün durumumu soruyor. İdmanlarda onun mentalitesini anladım." ifadelerini kullandı.