CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fenerbahçe-Vakıfbank karşı karşıya geliyor
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak.
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.
Turu geçen takım...
Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti. Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.