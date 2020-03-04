Ceza liginde lider Fenerbahçe

04 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Sezon başından beri 4 kulübe toplam 4 milyon lira ceza kesildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesilen cezalar saha içi olayları, kötü tezahürat ve yöneticilerin açıklamaları nedeniyle verildi.

2019-20 sezonunda en yüksek cezayı alan kulüp ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana yaklaşık olarak 1 milyon 700 bin lira para cezası kesildi.

İkinci sırada ise Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavililer için uygulanan para cezası 800 bin TL’yi aştı. Beşiktaş’da bu rakam 750 bin TL’yi bulurken, 4 takım arasında en düşük ceza Galatasaray’a verildi. Sarı-kırmızılı kulüp 700 bin TL para cezası aldı.

18 kulüp ile toplam para cezası 7 milyon lirayı aştı.