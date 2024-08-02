Cezayir, boksör İman Halif için cinsiyet tartışmasından rahatsız

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rakibi İtalyan boksör Angela Carini'yi maçın 46. saniyesinde mağlup eden Cezayirli boksör İman Halif'in cinsiyetiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Cezayir Olimpiyat ve Spor Komitesi, Halif'e yönelik olumsuz tutuma tepki gösterdi. Açıklamada, "Kahramanımız İman Halif'e yönelik yabancı medya kuruluşlarınca asılsız propagandayla yürütülen karalama kampanyası ve ahlak dışı tutumları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İman Halif'in cinsiyet tartışmaları

"Spor kariyeri için önemli maçlara hazırlandığı sırada boksörün kişiliğini hedef alan bu tür saldırıların tamamen ahlak dışı ve asılsız olduğu" kaydedilen açıklamada, Cezayirli boksörün korunması için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, müsabakalara katılan tüm sporcuların Paris 2024 boks birimi tarafından belirlenen tıbbi düzenlemelere tümüyle uyduğu belirtildi.

46'ncı saniyeden çekildi

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar boks müsabakasında İtalyan boksör Carini ile Cezayirli boksör Halif dün karşılaşmış, Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekilmişti.

Karşılaşmada yaşananların ardından İman Halif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı.

Halif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen Olimpiyat'ta yarışmasına izin verilen iki boksörden biri olmuştu.