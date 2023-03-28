Chelsea geçen sezon 149 milyon dolar zarar etti

İngiliz ekip, internet sitesinden 2021-22 dönemi yıllık mali sonuçlarını açıklayarak, takımın yıllık finansal durumunun kulübün önceki sahibine uygulanan yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.

Chelsea Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly tarafından satın alınmıştı. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 200 milyar doları bulan Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını işletmeyi ve sağlanacak gelirleri Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmayı içeren bir plan hazırladı.

AB, savaş nedeniyle dondurulmuş merkez bankası rezervleri de dahil Rus varlıkları ile yatırım yapmayı değerlendiriyor. AB, bu kaynakla Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmeye yönelik yasal seçenekleri araştırıyor. Komisyon, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası'na ait varlıkların işletilmesinden yaklaşık yüzde 2.6 getiri elde etmeyi öngörüyor.