Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finalde

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea, Brezilya’nın güçlü ekibi Palmeiras’ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Philadelphia’daki Lincoln Financial Field Stadı’nda oynanan mücadelede Chelsea, 16. dakikada Cole Palmer’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skorla ilk yarıyı önde kapatan İngiliz ekibi, ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı.

Palmeiras, 53. dakikada Estevao ile eşitliği sağlarken, mücadele oldukça tempolu bir şekilde devam etti. Maçın kaderini ise 83. dakikada Agustin Giay’ın kendi kalesine attığı gol belirledi.

Bu golle yeniden öne geçen Chelsea, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.

Chelsea, yarı finalde bir başka Brezilya temsilcisi Fluminense ile karşı karşıya gelecek.