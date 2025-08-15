Chelsea’den Diogo Jota ve kardeşine duygulandıran jest

Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası’ndan elde ettiği gelirleri futbolcularıyla paylaşırken, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Liverpool’un eski yıldızı Diogo Jota ve kardeşini unutmadı.

Dünya Kupası gelirini futbolculara dağıtıyor

Londra ekibi, turnuvadan kazandığı 114,6 milyon doların 15,5 milyon dolarlık kısmını oyuncularına eşit olarak dağıtma kararı aldı. Ancak kulübün dayanışma jesti sadece sahadaki futbolcularla sınırlı kalmadı.

“Jota ve kardeşi de bu oyunun bir parçasıydı”

The Athletic’in haberine göre; Chelsea yönetimi, “Jota ve kardeşi de bu oyunun bir parçasıydı” diyerek, Jota ailesine de ödeme yapılacağını duyurdu.

Karara göre, Jota’nın ailesine 500 bin dolar, kardeşinin ailesine ise 500 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyon dolar destek verilecek.