Chelseali Cole Palmer Premier Lig tarihine geçti
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-2 yenerken ev sahibi ekibin gollerini atan Cole Palmer tarihe geçti. Palmer, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk futbolcu oldu.
Premier Lig'in 6. haftasında Brighton'ı ağırlayan Chelsea, 21, 28 (penaltıdan), 31 ve 41. dakikalarda Palmer'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.
Brighton'da 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba'nın golleri mağlubiyeti engelleyemedi.
Takımını galibiyete taşıyan Palmer, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.