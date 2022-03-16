Chelsea'ye ABD'den talip çıktı

Sky News'un haberine göre Rus milyarder Roman Abramovich'e ait olan Chealsea futbol kulübüne Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde el koyan İngiltere, kulübün faaiyetlerine devam edebilmesi için yeni bir alıcı arıyor.

Bu arayışa ilk yanıt ABD beyzbol takımlarından Chicago Cubs'ın sahipleri olan Ricketts Ailesi ve Citadel kurucusu Ken Griffin'den yanıt geldi.

Chicago Cub'ın sahipleri ve Ken Griffin, Chelsea için birlikte teklif verecekler.