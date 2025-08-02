Chobani anlaşmasını borçlar için kırdırmayacak
Son üç senedir Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her bir kuruş gelirinin yüzde 50’sinin bankalara kaldığını belirten Başkan Ali Koç, “Bu anlaşmayı kırdırıp bankalar ile yapılan anlaşmadan çıkabilirdik. Ama biz sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için her sene bu bedeli alacağız” dedi.
Recep ERÇİN
Bir Türk girişimci Hamdi Ulukaya’nın kurduğu ve cirosu 4 milyar doları aşan Chobani, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük sponsorluk desteklerinden birini sağlamak üzere anlaşma imzaladı. Stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımının Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma, perşembe gecesi, düzenlenen ve bizim de davetli olduğumuz bir etkinlikle kutlandı.
Etkinlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile Chobani yöneticilerinin yanında, Koç Grubu’ndan üst düzey isimler dahil, iş ve medya dünyasından çok sayıda özel davetli yer aldı. Gala gecesinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bir Türk vatandaşının Amerika’da kimseden bir kuruş sermaye almadan yüzde 35 civarında pazar payını kazanması ve oranın devlerine kafa tutması herkesin yapacağı bir iş değildir” dedi.
“Türkiye sevdasını Türk yöneticilerle gösteriyor”
Hamdi Ulukaya ile yıllar önce bir Davos Zirvesi’nde tanıştıklarını ve Fenerbahçe sevgisine o gün şahit olduğunu anlatan Ali Koç, yıllar sonra kendisine Fenerbahçe’ye sponsor olma “çılgın fikrini” sunduklarını dile getirdi. “Mal sahibi patronlar bir şey yapmak ister. Profesyoneller yeri geldi mi engel olabilirler. Doğru veya haklı sebeplerle...
Ancak Hamdi bey, Türkiye’ye olan sevdası ve bağlılığını, en kilit noktalarda kullandığı profesyonellerin de Türk olmasıyla göstermektedir” diyen Ali Koç, “Şirketin CFO’su Tarkan Gürkan yıllardır Amerika’da çalışmaktadır. Uzun süredir Hamdi beyle beraberdir. Ne tesadüftür ki aynı ilkokulda okuduk, aynı sıfataydık, aynı sıraları paylaştık, daha da önemlisi nurlar içinde yatasın gaddar bir hocamız vardı aynı hocadan dayak yedik… Mehmet Lütfi Kırdar (Shepherd Futures Başkanı) zaten ailemizin üyesi” ifadelerini kullandı.
Ali Koç, “Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014’te olduğu gibi bankalar ile yapılan anlaşmadan hemen yarın çıkabilirdik. Ama biz, bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız” bilgisini verdi.
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmalarına “ramak kaldığını” ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “340 küsürlerden 69 milyon euroya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız. Niye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her bir her bir kuruş gelirinin -netten değil, brütten- yüzde 50’si bankalara kalmaktadır.
Ve yayın gelirlerinin 4’te 1’e indiği ekonomik koşullarda kurların, faizlerin malum hali, futbolcu vergilerinin 15’ten yüzde 40’a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya getirdiğimizde bir de üstüne yüzde 50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak, takım değerimizi 75 milyon eurolardan 240 milyon eurolara çıkarmak, takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu yapmamızı sağlayan da yöneticilerimizin fedakarlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın Fenerbahçe’ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür.”
Ulukaya: Chobani’nin içine casuslar koymuş
Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, tamamen güvene dayalı bir iş birliğinin ürünü. Zaten en değerli yolculuklar da böyle başlar; önce gönülden bir bağ kurulur, ardından samimi bir iletişim gelişir ve sonunda ortaya güçlü bir iş birliği çıkar” ifadelerini kullandı. “Ben çok konuşmayacağım.
Çok konuşunca çok pot kırıyorum galiba” diyen Ulukaya, “Bizim ailede bir İstanbul’a gitme, orada yaşama hissi başladı” mesajı verdi. Ali Koç için “Meğer Chobani’nin içine casuslar koymuş; biri sınıfı arkadaşı diğeri mahalle arkadaşı. Tarkan Gürkan ve Mehmet Kırdar” diyen Ulukaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir gün sayın başkan Mehmet’e ‘Chobani bizim takıma kol sponsoru olmaz mı?’ demiş. Dedim; biz kolda olmayız, öyle şeyler yapmıyoruz. Stadın sponsorluğu bitiyormuş. Stada olur mu?
Dedim ki; bizim Türkiye’de, Avrupa’da işimiz yok. Bunu kimseye anlatamayız, kendimize de anlatamayız. Ama konu Fenerbahçe olunca uykunuz kaçıyor, aklınıza kurt düşüyor. Başkanın da amacı oymuş. Bu işin bütün kredileri ve suçu Sayın Başkan Ali Koç ‘a aittir. Kendi kişisel inisiyatifi ile başlattı.” Ulukaya, “Bu kadim ve eşsiz şehirde iki markanın bir araya gelmesi, çoğu zaman imkânsız görülen bir birlikteliği ifade etmektedir. Bu iş birliği gerçekleşebiliyorsa, bu ülkede çok daha büyük hedeflerin de hayata geçebileceğine inanıyoruz” mesajları verdi.
En az 120 milyon euroluk imza
Yapılan resmi açıklamaya göre Fenerbahçe ve Chobani arasında; 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon yani toplamda 10 sene ve her sezon 10 milyon euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon yani toplamda 5 sene geçerli olmak üzere Futbol A Takım Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalandı. 2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa göğüs sponsorluğu bedeli 4 milyon euro olarak belirlendi. Devam eden sezonlar, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımlarına göre değerlendirilecek, en az 4 milyon euro olacak.