Chobani anlaşmasını borçlar için kırdırmayacak

Recep ERÇİN

Bir Türk girişimci Ham­di Ulukaya’nın kurduğu ve cirosu 4 milyar doları aşan Chobani, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük sponsorluk desteklerinden birini sağlamak üzere anlaşma imzaladı. Stad­yum isim hakkı ve Futbol A Ta­kımının Avrupa maçlarında for­ma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma, perşembe gecesi, dü­zenlenen ve bizim de davetli ol­duğumuz bir etkinlikle kutlandı.

Etkinlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ve yönetim kurulu üye­leri, Chobani Kurucusu ve CE­O’su Hamdi Ulukaya ile Choba­ni yöneticilerinin yanında, Koç Grubu’ndan üst düzey isimler dahil, iş ve medya dünyasından çok sayıda özel davetli yer aldı. Gala gecesinde konuşan Fener­bahçe Başkanı Ali Koç, “Bir Türk vatandaşının Amerika’da kimse­den bir kuruş sermaye almadan yüzde 35 civarında pazar payını kazanması ve oranın devlerine kafa tutması herkesin yapacağı bir iş değildir” dedi.

“Türkiye sevdasını Türk yöneticilerle gösteriyor”

Hamdi Ulukaya ile yıllar önce bir Davos Zirvesi’nde tanıştık­larını ve Fenerbahçe sevgisine o gün şahit olduğunu anlatan Ali Koç, yıllar sonra kendisine Fe­nerbahçe’ye sponsor olma “çıl­gın fikrini” sunduklarını dile ge­tirdi. “Mal sahibi patronlar bir şey yapmak ister. Profesyonel­ler yeri geldi mi engel olabilir­ler. Doğru veya haklı sebepler­le...

Ancak Hamdi bey, Türkiye’ye olan sevdası ve bağlılığını, en ki­lit noktalarda kullandığı pro­fesyonellerin de Türk olmasıyla göstermektedir” diyen Ali Koç, “Şirketin CFO’su Tarkan Gürkan yıllardır Amerika’da çalışmak­tadır. Uzun süredir Hamdi beyle beraberdir. Ne tesadüftür ki aynı ilkokulda okuduk, aynı sıfatay­dık, aynı sıraları paylaştık, daha da önemlisi nurlar içinde yata­sın gaddar bir hocamız vardı aynı hocadan dayak yedik… Mehmet Lütfi Kırdar (Shepherd Futures Başkanı) zaten ailemizin üyesi” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, “Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014’te olduğu gibi ban­kalar ile yapılan anlaşmadan he­men yarın çıkabilirdik. Ama biz, bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız” bilgisini verdi.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmalarına “ramak kaldığını” ifade eden Koç, sözle­rini şöyle sürdürdü: “340 küsür­lerden 69 milyon euroya indire­bildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayri­menkul projeleriyle bu anlaşma­dan çok kısa sürede çıkacağız. Ni­ye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulü­bü’nün her bir her bir kuruş geli­rinin -netten değil, brütten- yüz­de 50’si bankalara kalmaktadır.

Ve yayın gelirlerinin 4’te 1’e in­diği ekonomik koşullarda kurla­rın, faizlerin malum hali, futbol­cu vergilerinin 15’ten yüzde 40’a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya ge­tirdiğimizde bir de üstüne yüzde 50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkar­mak, takım değerimizi 75 milyon eurolardan 240 milyon eurola­ra çıkarmak, takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu yap­mamızı sağlayan da yöneticileri­mizin fedakarlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın Fe­nerbahçe’ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür.”

Ulukaya: Chobani’nin içine casuslar koymuş

Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, tamamen güvene dayalı bir iş birliğinin ürünü. Zaten en değerli yolculuklar da böyle başlar; önce gönülden bir bağ kurulur, ardından samimi bir iletişim gelişir ve sonunda ortaya güçlü bir iş birliği çıkar” ifadelerini kullandı. “Ben çok konuşmayacağım.

Çok konuşunca çok pot kırıyorum galiba” diyen Ulukaya, “Bizim ailede bir İstanbul’a gitme, orada yaşama hissi başladı” mesajı verdi. Ali Koç için “Meğer Chobani’nin içine casuslar koymuş; biri sınıfı arkadaşı diğeri mahalle arkadaşı. Tarkan Gürkan ve Mehmet Kırdar” diyen Ulukaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir gün sayın başkan Mehmet’e ‘Chobani bizim takıma kol sponsoru olmaz mı?’ demiş. Dedim; biz kolda olmayız, öyle şeyler yapmıyoruz. Stadın sponsorluğu bitiyormuş. Stada olur mu?

Dedim ki; bizim Türkiye’de, Avrupa’da işimiz yok. Bunu kimseye anlatamayız, kendimize de anlatamayız. Ama konu Fenerbahçe olunca uykunuz kaçıyor, aklınıza kurt düşüyor. Başkanın da amacı oymuş. Bu işin bütün kredileri ve suçu Sayın Başkan Ali Koç ‘a aittir. Kendi kişisel inisiyatifi ile başlattı.” Ulukaya, “Bu kadim ve eşsiz şehirde iki markanın bir araya gelmesi, çoğu zaman imkânsız görülen bir birlikteliği ifade etmektedir. Bu iş birliği gerçekleşebiliyorsa, bu ülkede çok daha büyük hedeflerin de hayata geçebileceğine inanıyoruz” mesajları verdi.

En az 120 milyon euroluk imza

Yapılan resmi açıklamaya göre Fenerbahçe ve Chobani arasında; 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon yani toplamda 10 sene ve her sezon 10 milyon euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon yani toplamda 5 sene geçerli olmak üzere Futbol A Takım Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalandı. 2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa göğüs sponsorluğu bedeli 4 milyon euro olarak belirlendi. Devam eden sezonlar, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımlarına göre değerlendirilecek, en az 4 milyon euro olacak.