Chobani artık Kadıköy'de: 10 yıllık dev sponsorluk anlaşması için imzalar atıldı!

Fenerbahçe ile ABD merkezli süt ürünleri markası Chobani arasında, kulüp tarihinin ve Türk sporunun en yüksek bedelli sponsorluk anlaşması imzalandı. Ali Koç ve Hamdi Ulukaya’nın katıldığı imza töreni, Chobani Stadyumu 1907 Tribünü’nde gerçekleştirildi.

10 sezonluk stadyum, 5 sezonluk forma sponsorluğu

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan törende yaptığı açılış konuşmasında, “Tarihimizin en önemli imzalarından biri için bir aradayız. Bu anlaşma sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de tarihi bir adımdır” dedi.

Anlaşmaya göre;

* Stadyum isim sponsorluğu: 10 sezon boyunca, yıllık 10 milyon Euro

* Avrupa forma göğüs sponsorluğu: 5 sezon boyunca, yıllık minimum 4 milyon Euro

Fenerbahçe, bu iş birliğiyle toplamda en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5,7 milyar TL) gelir elde edecek.

Hamdi Ulukaya: Bugünden daha güzel bir gün olamaz

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya, törende yaptığı duygusal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik ve dedik ki: Bugünden daha güzel bir gün olamaz. Çocukluk arkadaşlarımı, Kadıköy’deki ilk maça getireceğim. Burası halkın, burası Fenerbahçelilerin stadı. Chobani tabelada kalmayacak; her noktada yanınızda olacağız.”

“Fenerbahçe, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır”

Törende konuşan Ulukaya, “Üç şapka takarım, biri de Fenerbahçe. Daha yüksek teklif gelirse ya karşılarız ya da destekleriz. Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanması” dedi.

Ulukaya ayrıca "Bu bir başlangıç. Biz hiçbir zaman pazarlık yapmadık, en iyi şekilde bir araya gelebilmek için görüştük. Daha önce 1 milyon dolar, özellikle deprem bölgesindeki çocuklar için birliktelik de yaptık. Senede 1 milyon dolar Türkiye için yardım kampanyası girişimi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Bu bir hayal ortaklığı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok. Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Chobani sayesinde Avrupa’daki en yüksek anlaşmalardan birini imzaladık" ifadelerini kullandı.

Koç, Hamdi Ulukaya ile Davos’taki ilk tanışmalarını da hatırlatarak, Ulukaya’nın Fenerbahçe’ye duyduğu aidiyetin bu anlaşmadaki itici güç olduğunu vurguladı.

Atatürk Stadı başvurusuna hâlâ yanıt yok

Ali Koç Fenerbahçe Stadı'nın adının Atatürk Stadı olması gündemi ile ilgili gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Şükrü Saracoğlu adı devam ediyor. Çatıda Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. üzülerek belirtmeliyim ki, stat isminin ‘Atatürk Stadı’ olması yönünde yaptığımız başvurulara bir yanıt alamadık. Kamu kurumlarında bir ay içinde cevap gelmezse başvurunun yenilenmesi gerekiyor. Biz de yeniden başvurduk, fakat yine nezaketen bile dönüş alamadık."