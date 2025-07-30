Çifte Olimpiyat Şampiyonu Laura Dahlmeier, tırmanış kazasında hayatını kaybetti

Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonu (DOSB) ile sporcu menajerliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın, pazartesi günü Karakoram sıradağlarında bulunan Laila Tepesi’ne yapılan bir tırmanış sırasında meydana geldiği belirtildi.

Takımının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgiye göre, Dahlmeier’in, dağcı partneri Marina Eva ile tırmanış yaptığı sırada düşen kayaların altında kaldığı bildirildi. Marina Eva'nın yardım sinyali göndermesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları, bölgedeki olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle aksadı.

Gilgit-Baltistan bölgesel hükümeti sözcüsü Faizullah Faraq, Associated Press’e yaptığı açıklamada, bölgeye askeri helikopter gönderilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Kurtarma ekiplerinin kazanın meydana geldiği noktaya ancak salı sabahı ulaşabildiği, Dahlmeier’in ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sporcunun menajerliği tarafından yapılan açıklamada, Dahlmeier’in daha önce böyle bir durum yaşanması halinde kimsenin hayatını riske atarak kurtarma faaliyeti yürütmemesini özellikle istediği ifade edildi.

Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonu Başkanı Thomas Weikert, yaptığı açıklamada, "DOSB ve tüm Alman spor camiası, Laura Dahlmeier'in kaybının yasını tutuyor. Bu harika insanın ani ve çok erken ölümü karşısında derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte," ifadelerini kullandı.

Dahlmeier, 2019 yılında 25 yaşında profesyonel sporu bırakmıştı.