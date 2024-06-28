Cihan Çanak, Trabzonspor kadrosunda

Tranferle ilgili Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer aldı.

Açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Euro'nun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin Euro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin Euro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin Euro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin Euro garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya verilecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Çanak'ın forma numarası: 61

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekşi, bugün yapılan imza töreninde söz aldı ve genç futbolcuyu transfer etmeyi çok istediklerini belirterek, "Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, ümit milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için büyük Trabzonspor'a geldi" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana olmayı istediği yere geldiğinin altını çizen Cihan Çanak ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak" değerlendirmesinde bulundu. Genç futbolcu, yeni sezonda 61 numaralı formayı giyecek.