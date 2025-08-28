Cimbom'da Yves Bissouma şoku: Galatasaray imzadan vazgeçti iddiası!

Galatasaray’da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre bir dönem ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan orta saha Yves Bissouma transferi iptal oldu.

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, sarı-kırmızılılar oyuncunun fiziksel durumu konusunda ciddi endişeler yaşadı. Tıbbi kontrollerde ortaya çıkan olası sorunların ardından yönetim, transfer sürecini sonlandırma kararı aldı.

Sarı-kırmızılılarhemen katkı verecek isim peşinde

Galatasaray, şampiyonluk hedefi doğrultusunda hemen forma giyebilecek, hazır durumda bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor. Yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda yeni alternatiflere yönelmiş durumda.

Bissouma transferinin iptali sonrası gözler, sarı-kırmızılıların orta saha listesinde yer alan diğer adaylara çevrildi.