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Claudio Bravo veda etti

Şilili kaleci Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı.

Claudio Bravo veda etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de Şilili kaleci Claudio Bravo takımdan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dört sezondur Manchester ekibinin kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrıldığı kaydedildi.

2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.

Bravo, kariyerinde 123 kez de Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.

Claudio Bravo Manchester City

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