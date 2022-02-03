COVID-19'un futbola maliyeti 7 milyar euro

UEFA, COVID-19 pandemisinin Avrupa kulüplerine maliyetini açıkladı.

Yayımlanan raporda, COVID-19 salgınının Avrupa kulüplerinin banka hesaplarında 7 milyar euroluk dev bir oyuk açtığı belirtildi.

Açıklamada, son iki sezonda stadyumların boş kalmasının bu zararda önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Stadyum gelirlerinin azalması, sponsorlukların düşmesi ve televizyon gelirlerinin düşmesiyle kulüpler 2019-2020'de dört milyar euro ve 2020-2021'de 3 milyar euro zarar verdiği bildirildi.

Bilet satışlarından 4,4 milyar euro zarar

Kulüplerin bilet satışlarının 4,4 milyar euro azaldığı aktarılan raporda, sponsorluk gelirlerinin 1,7 milyar euro, televizyon haklarının ise 900 milyon dolar düşüş yaşadığı vurgulandı.

Yayımlanan rakamların UEFA'nın Mayıs 2021'deki raporunda yer alan ve Avrupa'nın en çok maç yapan 711 takımının kaybının 7,2 milyar euroya çıktığını açıklayan raporla uyuşuyor.

Transfer gelirlerinde önemli düşüş

UEFA, transfer gelirlerinin de 2020 ve 2021'de normal seviyelere göre yüzde 40 azaldığını açıkladı. Avrupa kulüpleri 2021 yazında 3,8 milyar euro harcarken, bu rakamın 2019 yaz transfer döneminde 6,5 milyar euro olduğu belirtildi.

Kuruluş, 2022 Ocak transfer döneminde ise toparlanmanın kaydedildiğini ve tahmini 950 milyon euronun harcanacağını ifade etti.