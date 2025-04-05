Cristiano Ronaldo 1000 gol için geri sayımda: Tarihi an yakın!

Suudi Arabistan Pro Lig’de forma giyen Cristiano Ronaldo, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Ligde 26. haftada oynanan Al Hilal – Al Nassr karşılaşmasında iki gol birden atan yıldız futbolcu, kariyerindeki toplam gol sayısını 931’e yükseltti.

Al Nassr’ın 3-1’lik galibiyetinde başrol oynayan Ronaldo, takımının ikinci ve üçüncü gollerini 47. ve 88. dakikalarda kaydetti. Bu performansıyla futbolseverleri bir kez daha büyüleyen Portekizli yıldız, kariyerinde 1000 gole ulaşma hedefi için kararlılığını sürdürüyor.

Şu ana kadar Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı’nda forma giyen Ronaldo’nun kulüp ve milli takım bazında gol dağılımı şöyle:

Real Madrid: 450 gol

Manchester United: 145 gol

Portekiz Milli Takımı: 136 gol

Juventus: 101 gol

Al Nassr: 94 gol

Sporting Lizbon: 5 gol

Toplam 931 gole ulaşan yıldız isim, 1000 gole varmak için 69 gol daha atmak zorunda. 39 yaşındaki Ronaldo, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini ve futbol oynamaya devam edeceğini daha önce birçok kez ifade etmişti.

Özellikle Al Nassr formasıyla gösterdiği yüksek gol katkısı, hedefe ulaşma konusunda umut verici görünüyor. Suudi Arabistan’da oynanan maçların kalitesi ve tempoları göz önünde bulundurulduğunda, Ronaldo’nun bu hedefe birkaç sezon içinde ulaşabileceği değerlendiriliyor.