Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Ronaldo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken son günlerde birtakım iddialar da ortaya atılıyor. Onlardan biri de İngiliz basınından Mirror'un iddiası... Gazeteye göre Ronaldo Beşiktaş'a gelebilir. Bu iddia Beşiktaş camiasında heyecan yaratırken bugün sıklıkla "Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi" sorusu yöneltiliyor.

Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?

İngiliz basınından Mirror, Cristiano Ronaldo’nun yaz transfer dönemindeki muhtemel rotaları üzerine yaptığı değerlendirmede sürpriz bir kulübe dikkat çekti: Beşiktaş. Haberde, siyah beyazlı ekibin Portekizli yıldızın Avrupa’ya dönüşünde rol oynayabilecek kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

Habere göre Beşiktaş cephesinde, Ciro Immobile'nin kontratındaki belirsizlik ve sezon içinde yaşadığı sakatlıklar, yeni bir golcü arayışını gündeme getirebilir. Ronaldo’nun ise Avrupa’ya dönüşü için en önemli kriterlerden birinin teknik direktörle olan uyumu olabileceği vurgulandı. Mirror, yıldız futbolcunun, 2021 yılında Manchester United’a dönüşünde birlikte çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer ile Beşiktaş’ta yeniden buluşma fikrine sıcak bakabileceğini öne sürdü.

Ancak Beşiktaş'ın bu sezon ilk ikiye giremeyerek Şampiyonlar Ligi bileti alamaması, Avrupa’ya dönüş konusunda Ronaldo için önemli bir handikap olabilir. Mirror, Süper Lig temsilcisinin Ronaldo için mali yeterliliğini sorgulayabileceğini de not düştü.