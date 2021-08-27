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Cristiano Ronaldo, Manchester United ile anlaştı

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta kariyerini sonlandırarak İngiliz ekibi Manchester United ile anlaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Juventus teknik direktörü Allegri, ayrılığı resmen açıkladı. İtalyan teknik adam, "Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." dedi.

Ronaldo'nun Manchester City'ye imza atması beklenirken dünyaca ünlü yıldız, taraftara da bir çalım attı ve Manchester United ile anlaştığını açıkladı.

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