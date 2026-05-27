Crystal Palace UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu
UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Crystal Palace bulduğu bir golle UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano arasında yaşandı.
Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Crystal Palace 1-0 lık galibiyetiyle UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ