"Cumartesi seçimi, pazar da şampiyonluğu kazanacağız"

Futbol takımının Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilememek için son ana kadar adaylıklarını açıklamadıklarını aktaran Süheyl Batum, "Hepimiz Galatasaray taraftarıyız. Aynı zamanda da kulüp üyesiyiz. Tüzüğümüze göre mecburen 3 Mayıs'ta listemizi teslim etmek zorundaydık. Çok kişi, futbol takımımızın şampiyon olmasını beklememiz gerektiğini söyledi ama böyle bir imkan yok. O yüzde 3 Mayıs'ta listemizi verdik." dedi.

"3 Mayıs'ı kaçırsaydık bir şey söyleme imkanımız kalmayacaktı"

Süheyl Batum, kulübün yönetimiyle ilgili memnuniyetsizliklerinin olduğuna değinerek, "Aslında arkadaşlarımla belli şeylerden memnun değildik. Kendi aramızda konuşuyorduk. 27 Nisan'daki bütçe genel kurulunda başkan, Florya arazisi için avans alacağını ve onunla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağı açıklamasını yaptığında, 'Eyvah' dedik. Galatasaray'ın çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını düşündük. Florya'da bir anlaşma olduğunu anladık. Bu yüzden yola çıktık. Galatasaray Genel Kurulu'nun Sayın Başkan'a verdiği yetkiye göre böyle bir anlaşmanın yapılma aşamasına gelinmemesi gerekliydi. Başkan bu anlaşmayı açıklayınca kaybedecek zamanımız yoktu. Biz de şampiyonluğu heyecanla bekliyoruz ancak 3 Mayıs'ı kaçırsaydık bir daha bir şey söyleme imkanımız kalmayacaktı." diye konuştu.

Bütün taraftarlar gibi şampiyonluğa kilitlendiklerini vurgulayan Batum, "Allah nasip ederse cumartesi günü seçimi, pazar günü de Süper Lig şampiyonluğunu kazanacağız." ifadelerini kullandı. Süheyl Batum, seçimi kazanmaları durumunda şampiyonluk kutlamalarına kendilerinin misafir olacaklarını, kupayı mevcut yönetimin almasını istediklerini belirtti.

"Florya'dan minimum 500 milyon dolar az gelir elde edeceğiz"

Batum, Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda Dursun Özbek yönetimini eleştirdi. Başkan Dursun Özbek'in Florya'yı değerlendirme düşüncesinin kulübün az gelir elde etmesine neden olacağını ileri süren Batum, "Bizim için Riva, Galatasaray'ın geleceği, bağımsızlığı ve özgürlüğüydü. Riva, inanılmaz kötü bir sözleşmeyle yok oldu. Mecidiyeköy'deki stadımızın yeri gitti. Şimdi Florya var. Burada minimum 500 milyon dolar az gelir elde edeceğiz. Bunlar birbirine bağlı. Biz sportif açıdan başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak yönetim Okan Buruk ve Erden Timur'a yeterince destek olamadı. Sparta Prag'ı eleyip tur atlayacaktık ama sağ bek, sol bek almadık ve elendik. Okan Buruk ve Erden Timur'un yaptıklarına bayılıyoruz ama yönetimin başarısız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Türk futbolu hukukun olmadığı bir ortama dönüştü"

Süheyl Batum, Türk futbolunda hukuksuzluğun olduğunu iddia etti. Galatasaray'ın hukuksuzluğu düzeltme gücüne sahip olduğunu anlatan Batum, "Türk futbolu maalesef hukukun hiç olmadığı bir ortama dönüşmüştür. Hukukun olmadığı yerde bunun yerini güç alır. Bunlar para, mafya ve siyasettir. Türk futbolunda hukuk olmadığı için bunun yerini bu üç güç almıştır. Bu ortamda kurulların hiçbirinin verdiği kararların hukukla alakası yok. Ali Koç, 'Trabzonspor maçından sonra bizim futbolculara 7-8 maç ceza vereceklerdi ama devreye girince veremediler.' diyor. Galatasaray, bu hukuksuzluk ortamını düzeltme gücüne sahip tek kulüptür. Ben ve arkadaşlarım yönetime gelirsek UEFA ve FIFA'ya kadar gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Okan Buruk ve Erden Timur'dan çok memnunuz"

Batum, futbol takımından sorumlu Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etmek istediklerini dile getirdi. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın Sportif AŞ Başkanı olacağını vurgulayan Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futboldan anlarım ama 'Biliyorum.' diyemem. Erden Timur çok başarılı işler yaptı, Okan Buruk ve muhteşem kadro var. Futbolun eksiğini, fazlasını Erden Timur ve Okan Buruk bilir. Seçimleri kazandığımızda Sportif AŞ'nın başında Ünal Aysal olacak. Kendisinin vizyonu çok geniştir. Ünal Aysal, Erden Timur ve Okan Buruk'un birlikte olduğu bir ekip düşünün. Yönetim sadece sportif ekibimizin isteklerini yapacak. Sonrasında da koltuğumuzda oturup takımımızın şampiyonluklarını izleyeceğiz. Okan Buruk'tan çok memnunuz. Bayern Münih ve Manchester United'a karşı muhteşem futbol oynadık. Erden Timur'dan da memnunuz. Kendisi şu anda Sportif AŞ'nın başkan vekili. İkisi olacak. Sportif AŞ'nin başında da Ünal Aysal olacak."