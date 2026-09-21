CUMHURBAKANLIĞI KUPASI: Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kupayı evinde götürmek isterken mücadele bilgileri araştırılıyor.

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basketbol maçı bilgileri...

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basketbol maçı 22 Eylül Salı saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Kupada ikinci randevu

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez kozlarını paylaşacak. İki takım, 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde karşılaşmış, sarı-lacivertliler mücadeleyi 85-83 kazanarak kupaya uzanmıştı.

Fenerbahçe'nin 8 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor

Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar 8 şampiyonluk elde etti. Sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki ilk zaferini 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek yaşadı. 1991 ve 1994'te de kupayı kazanan Fenerbahçe, 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon oldu. İstanbul temsilcisi, 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında da kupayı kazandı. Fenerbahçe'nin organizasyonda 11 ikinciliği bulunuyor.

Beşiktaş kupayı bir kez kazandı

Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tarihindeki tek şampiyonluğunu 2012 yılında elde etti. Siyah-beyazlı takım, 30 Eylül 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.