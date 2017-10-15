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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kazanan belli oldu

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, BAE Takımı Emirates'in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kazanan belli oldu
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53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2017), BAE Takımı Emirates'in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı.

TUR 2017'nin 6. ve son etabı kapsamında bisikletçiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.

TUR 2017, 13 takımdan 104 sporcunun katılımıyla 10 Ekim'de Alanya'da başlamıştı.

Kaynak: AA

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