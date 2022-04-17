Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı iptal edildi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 8. ve son gününde İstanbul-İstanbul etabı hava şartları nedeniyle iptal edilirken, Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin organizasyonu genel klasman lideri olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. gününde start, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünden verildi. 141,1 kilometrelik etaba, 25 takımdan 149 bisikletçi katıldı.

Sporcular, startın ardından Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme'den geçerek Bebek yönüne devam etti. Baltalimanı'ndan dönen parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti. Kuzguncuk'ta yarışın 25. kilometresinde kayganlaşan yol nedeniyle gerçekleşen kazaların ardından takım koordinatörleri yarışın nötralize edilmesini istedi.

Komiserler kurulu, yaptığı görüşme sonrasında kaza riskinin yüksek olması gerekçesiyle yarışı nötralize etti. Sporcular, Bostancı yönüne herhangi bir mücadeleye girmeden kontrollü bir şekilde bisiklet sürdü. Bu ayağın iptal olmasıyla 7. gün Gelibolu-Tekirdağ etabını ilk sırada tamamlayarak genel klasman liderliğini ele geçiren Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyonu ilan edildi.

Genel klasmanda ikinciliği Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar da organizasyonu genel klasman 9'uncusu olarak tamamladı.

Dünkü sonuçlara göre Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayo, ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür de Türkiye güzellikleri mayosunun (Beyaz) sahibi oldu.

Takımlar klasmanında ise İspanya'nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Bike Aid takımı ikinci, İtalya'nın EOLO-Kometa takımı ise üçüncülüğü aldı.