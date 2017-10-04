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Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe Doğuş kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk mücadelesini sarı-lacivertliler, 75-64 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.

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