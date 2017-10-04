Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe Doğuş kazandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Sezonun ilk mücadelesini sarı-lacivertliler, 75-64 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.
Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.