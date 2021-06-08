Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilki, geçen yıl İstanbul’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın 2021 takvimi ve rotası belli oldu.

DHL Express’in ana sponsor olduğu yarış, 25-27 Haziran’da Muğla’da, 29-31 Ekim’de Galataport İstanbul’da düzenlenecek. Yarışmaya, dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışmacının katılımı bekleniyor. İki etabın sonunda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’na ilişkin açıklama yapan DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, bu müsabakanın Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına hizmet eden önemli bir yarışma olduğunu söyledi. Tonguç, "40 senelik deneyimimiz boyunca, ihracat ürünlerimizi dünyaya taşıyarak Türkiye’nin tanıtımı açısından aktif bir rol oynamaya gayret ettik ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacak projelerde yer aldık. Dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımına hizmet edecek bu müsabakanın sponsorları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.