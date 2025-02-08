Cüneyt Arkın'ın adı Ankara Okçuluk Spor Salonu'nda yaşayacak

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu'nun Ankara Keçiören'de düzenlenen açılış törenine Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, bazı milletvekilleri ve milli sporcular katıldı.

TOF başkanı Abdullah Topaloğlu, "Federasyonumuz ile Keçiören Belediyesi arasındaki işbirliğinin okçuluk sporuna büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin Türk okçuluğu için "iyi bir adım" olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Burada ülkesini seven, benden çok daha başarılı sporcuların yetişeceğine inancım tam. Tesisin içerisini gezme şansım oldu. Gayet güzel ve başarılı bir yer. İnşallah bunun gibi tesislerin sayısı artar" dedi.