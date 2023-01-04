Dakikada 380 Euro kazanacak

Emre ERGÜL

Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. 37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına olan transferi bu sözü bir kez daha haklı çıkardı. Riyad merkezli “Zafer” anlamına gelen Al Nassr, Ronaldo’yu yıllık 200 milyon Euro’luk sözleşmeyle sarı-mavi renklerine bağladı.

Kariyerine 30 kupa sığdıran Ronaldo’nun 1955’te kurulan ve bugüne kadar 27 şampiyonluğu olan Al Nassr’a tranferi için “Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici” demesi, herkesin aynı soruyu sormasına neden oldu: “Ronaldo’nun paraya mı ihtiyacı vardı?”

2029 Asya Kış Oyunları’nın ev sahibi seçilen Suudi Arabistan, 500 milyar doları bastırıp çöle bir kış sporları merkezi kuracak. Aynı Suudi Arabistan, Dünya Kupası organizasyonuna da talip… Bazı yorumcular, Suudlar’ın Ronaldo transferi ile dünya futbol ekonomisinin baş aktörlerine “Ben de buradayım” dediğini öne sürüyor.

Ronaldo’nun paraya ihtiyacı olmadığı kesin. Portekizli yıldız, kariyeri boyunca hesaplarında nakit 1 milyar dolarlık akışı gören ender insanlardan biri. Bu devasa rakam, Ronaldo’yu golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather’den sonraki kainatın en zengin spor insanı yaptı. Portekizli’nin 2016 yılında ünlü spor markası Nike ile 1 milyar dolarlık ömür boyu anlaşma imzaladığını da hatırlatırız.

5 Şubat 1985’te Maderia Adası’nın başkenti Funchal’da doğan Ronaldo, 16 yaşında Sporting Lisbon’a imza attı. Bir yıl sonra da İngiliz devi Manchester United’a 19 milyon dolara imza atarak “milyonerlik”le tanıştı. 2009’da 96 milyon dolarlık transferle Real Madrid’e, 33 yaşında da 100 milyon dolara Juventus'a "yeni evim" dedi.

Ronaldo yıllık 115 milyon dolarlık geliriyle 2022’nin en çok kazanan üçüncü sporcu oldu. Bunun 55 milyon doları futbol dışından elde ettiği gelirlerdi… Coca Cola, Herbalife, Armani, TAG Heuer, Kuveyt merkezli Ortadoğu gıda şirketi Talabat ve Clear’la sponsorluk anlaşması imzalayan Ronaldo, Japon teknoloji firması SIXPAD’in “elçisi;” ünlü saat markası Jacob & Co’nun iki saat markasının da tanıtım yüzü oldu.

Dünyanın 5 ayrı noktasında (Madeira, Lizbon, Madrid, Marakeş ve New York) CR7 adında oteller zincirinin de sahibi olan Ronaldo, geçen yıl Apple ve Volkwagen’in de aralarında bulunduğu dünyanın dev markalarına 17 milyon dolar değerinde yatırımlar yaptı.

“Futbolcu işadamı”

Ronaldo’nun bir diğer gelir kapısı da sosyal medya. Instagram’da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk insan olan Ronaldo, reklam içerikli bir Instagram post için 2.4 milyon dolar alıyor.

Üstelik sadece kendine hayrı yok, ayak bastığı yeri de “bereketlendiriyor.” Örneğin, Suudi Arabistan takımı Al Nassr’ın Ronaldo’dan önceki Instagram takipçi sayısı 860 bindi. İmzadan sonra takipçi sayısı 5.6 milyona çıktı.

"Suudlar, inovasyon merkezi Line City’nin tanıtımı için Ronaldo'yu transfer etti"

Ronaldo transferini ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’e sorduk. Transferin ardında sadece futbol olmadığının altını çizen Çelikler, “Suudi Arabistan, The Line City diye bir şehir inşa ediyor. Burayı dünyanın inovasyon ve teknoloji hub’ı yapmak istiyorlar. Tahminim Ronaldo’yu buranın tanıtımı için kullanacaklar, bu tranfer bundan oldu” dedi. 30 ila 50 sene sonra doğalgaz ve petrole talebin azalacağını gören Ortadoğu ülkelerinin şimdiden harekete geçtiğini belirten Çelikler, “Suudlar son yıllarda sekülerlik yolunda adımlar atıyor. Bakın Katar’a… Onlar da Dünya Kupası’nı organize ederek global turizm merkezi olmaya yöneldi” dedi. Çelikler’in bir diğer dikkat çektiği nokta da şu oldu: “Suudların RIA adlı bir havayolu şirketi kuracağını ve uçaklarda alkolün serbest olacağını duymuştum.” The Line City, Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde inşa halinde olan akıllı çizgisel bir şehirdir. Şehir, Neom projesinin bir parçası olup 170 kilometre uzunluğunda ve otomobil, sokak veya karbon emisyonu olmayacak şekilde tasarlanmıştır.