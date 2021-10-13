Danimarka bir ilki başardı
Dünya Kupası Elemeleri'nde Avusturya'yı 1-0 mağlup eden Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki 8'inci maçında sahasında Avusturya'yı konuk eden Danimarka, 53'üncü dakikada Maehle'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kalesini gole kapattı
Oynadığı 8 maçta rakip filelere 27 gol gönderen Danimarka, kalesinde ise hiç gol görmedi.
8 maç sonunda puanını 24'e yükselten Danimarka, son 2 maç öncesinde en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Elemelerde gol yemeyen tek takım olan Danimarka, 27 golle Hollanda’nın (29) ardından en çok gol atan 2’nci takım oldu.