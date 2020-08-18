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David Silva İspanya'ya döndü

Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva, Real Sociedad ile anlaştı.

David Silva İspanya'ya döndü
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İspanyol futbolcu David Silva, Real Sociedad ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

David Silva'nın adı bu transfer döneminde Serie A ekiplerinden Lazio ile anılıyordu.

Kaynak: AA

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