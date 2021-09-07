Deplasman yasağı kalktı

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle statlara girişi yasaklanan misafir takım seyircileri için tribünde yüzde 5 oranında yer ayrılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nde güncellemeye gitti. Değişiklik kapsamında aşılarını tamamlamış veya Kovid-19'u atlatmış kişilerin, başka bir teste tabi tutulmadan UEFA organizasyonlarına girmesine izin verildi.

Ulusal ya da yerel makamlarca uygulanan önlemlerin çiğnenmemesi koşuluyla kulüplerin, misafir seyirciler için izin verilen tribün kapasitesinin yüzde 5'i kadar yer ayıracağı belirtildi.

Ayrıca maçlara daha fazla basın mensubunun katılabilmesi amacıyla açık çalışma alanlarındaki zorunlu mesafe kuralı da kaldırıldı.