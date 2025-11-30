Derbi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Derbi şifreli mi, şifresiz mi? Osimhen derbide oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor.

İki ezeli rakip, mücadele için sahaya çıkmaya hazırlanırken futbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Dev derbi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yani yarın oynanacak.

Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın hakemi ise Yasin Kol olarak açıklandı.

Maç hangi kanalda?

Derbi, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Osimhen derbide oynayacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde yaptığı açıklamada yıldız futbolcu Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

Özbek, "Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Diğer sakatlıktan dönen oyuncularımız da büyük ihtimalle kadromuzda olacak" ifadelerini kullandı.